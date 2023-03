Spara dal balcone, appicca rogo e minaccia la strage: fermato

Esplode in aria alcuni colpi di pistola dal balcone della sua abitazione, danneggia mezzo appartamento e poi distrugge anche quello della vicina di casa minacciando di far esplodere l’abitazione della donna, utilizzando una bombola di gas e appiccando il fuoco in una stanza e poi minaccia i poliziotti con una lama. Un pomeriggio di follia e violenza quello vissuto oggi pomeriggio in una delle palazzine ex Iacp di via Giotto, a Santa Maria Capua Vetere, a causa di un 39enne.



L’uomo, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine,è stato fermato dagli agenti del locale commissariato. Il trentanovenne, in passato già detenuto all’ex Opg di Aversa, è accusato di porto abusivo edetenzione di arma da fuoco, danneggiamento, minacce, aggressione, resistenza a pubblico ufficiale e incendio. Indagini anche sulla pistola.