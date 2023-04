Venti minuti o poco più di pioggia battente durante l'ora di pranzo e alcuni punti della città sono stati prontamente sommersi dall'acqua. La Protezione civile regionale aveva emanato un'allerta meteo gialla in tutta la Campania a partire dalle 14, subito diffusa anche dal Comune di Caserta. Ma le precipitazioni sono arrivate prime dell'orario previsto e, mentre alcune aree della città non ne hanno risentito affatto, altre hanno mostrato immediatamente segni evidenti del passaggio del maltempo.

APPROFONDIMENTI Piantedosi a Casal di Principe, inaugurato il nuovo commissariato di polizia: «Qui lo Stato c'è» Notte di terrore nel carcere di Aversa, detenuto incendia la cella Liam Neeson a Caserta: girerà un film tra San Prisco e Santa Maria Capua Vetere

L'incrocio tra via Marchesiello e via Falcone è uno di quelli che, nella sua parte destra, avverte in pochi minuti la presenza delle piogge più consistenti. Ed è una vicenda che si ripete di frequente, oramai quasi un'abitudine negli ultimi anni per gli abitanti del quartiere di Parco Cerasola e per chi frequenta quei luoghi quotidianamente. Così anche ieri, soprattutto le automobili che avevano necessità di muoversi in direzione Tuoro, hanno dovuto rallentare e procedere nella parte più vicina allo spartitraffico, quella che soffre meno di una pendenza tale da trasformare la zona in un piccolo lago appena i millimetri di pioggia si fanno più numerosi o cadono più veloci del solito. Quasi impossibile, invece, per i pedoni percorrere il marciapiede perché l'acqua ne aveva sommerso una buona parte. Ma quel punto di via Marchesiello non è il solo.

A fargli buona compagnia, sempre a causa dell'inclinazione, c'è per esempio quel viale Sossietta Scialla che taglia felicemente una certa fetta della città e che in alcuni tratti pure si riempie d'acqua. Stessa sorte, anche se in misura ridotta, per la rotonda ben più piccola che unisce viale dei Bersaglieri a via Borsellino. Ma per arrivare in quel punto è necessario arrivare da via Unità Italiana, di dove, poco dopo la curva un piccolo ruscello in prossimità del marciapiede ha poi ceduto il passo a un altro tipo di rallentamento dovuto, sempre alla medesima ora, alla sosta ingombrante e in divieto delle auto su entrambi i lati della carreggiata, quasi fino alla perpendicolare via Laviano.

Poi ci sono le numerose buche che si sono riempite immediatamente d'acqua in più di una strada della città: chi guida fa difficoltà a percepirne ampiezza e profondità, rischiando danni per sé e per il proprio mezzo di trasporto. Dal comando della polizia municipale di Caserta hanno fatto sapere di non aver ricevuto nessuna segnalazione e richiesta di intervento perché le precipitazioni sono durate poco e seppur consistenti non hanno reso necessario il supporto dei vigili urbani. È però la situazione generale a mostrare numerose criticità più o meno consistenti anche con uno scroscio d'acqua. Ci si affida quindi alla prosecuzione del piano asfalti comunale, che prosegue e, come ha assicurato l'assessore Marzo, dovrà essere ben lontano da interventi tampone. Obiettivo dichiarato: ridare sicurezza a molte strade. Da Palazzo Castropignano hanno detto che quello attuale sarà seguito da un nuovo progetto.