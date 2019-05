Caserta, la Procura istituisce il database dei veleni per monitorare l'ambiente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 4 Maggio 2019, 08:59

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, diretta da Maria Antonietta Troncone, intensifica e rafforza i controlli sui crimini ambientali derivanti da fenomeni di illeciti sversamenti di sostanze reflue nei fiumi, nelle falde terrestri e nei pozzi e dichiara guerra ai responsabili di aziende zootecniche che non rispettano l'ambiente. L'arma è un protocollo di intesa siglato il 2 maggio scorso tra vari enti e gruppi interforze: l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno di Portici (diretto dal professor Antonio Limone), il Comando regione carabinieri Forestale di Napoli, il Comando provinciale carabinieri di Caserta, il Comando carabinieri per la tutela della salute di Napoli, il Comando per la tutela ambiente di Napoli il Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Napoli, l'Arpac Campania e l'Asl di Caserta. La «mission» include l'attivazione di uno speciale database, chiamato «GEOJizz», dove confluiranno i contenuti riversati dai gruppi investigativi interforze che sarà utile per la gestione e la successiva elaborazione dei risultati.Nella piattaforma saranno riportate tutte le informazioni analitiche georeferenziate sul territorio campano ed organizzate per tipologia di matrice campionata (suolo, acqua, aria, alimenti e altri bioindicatori), nonché ubicazione e consistenza di allevamenti zootecnici e imprese di trasformazione.