La prof sfregiata: «Famiglie assenti, non c'è più rispetto per il ruolo dei docenti»

Martedì 10 Aprile 2018, 09:05 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 09:40

Il ritorno in classe è stato un po’ forzato. Ma l’abbraccio dei suoi alunni, l’affetto dimostrato hanno eliminato (in parte) gli ostacoli del rientro in aula. Franca Di Blasio, docente dell’Istituto superiore professionale Majorana-Bachelet di Santa Maria a Vico, sfregiata da un suo alunno il primo febbraio scorso, è stata insignita dell’onorificenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Per il suo lavoro. E il suo coraggio. Per non aver mai perso la voglia di fornire saperi e di educare i suoi ragazzi. Sempre disponibile. Tutti i giorni un lungo percorso di strada da fare per poter insegnare. Più di trent’anni di carriera. Poi il drammatico episodio. Imprevedibile. Perché Rosario, 17 anni, era un tipo sì dalla testa calda, ma lei cercava di spronarlo sempre ad andare avanti, ad impegnarsi, a tirare fuori quelle potenzialità che preferiva nascondere. Il primo febbraio l’aggressione. Sono passati poco più di due mesi. Prima l’ospedale, poi la lunga convalescenza a casa e infine il ritorno in classe. Con tutto il carico di incertezze e paure. Essere stata accoltellata al volto non si dimentica. Ma Franca Di Blasio non poteva lasciare i suoi ragazzi, le sue lezioni. «Il loro affetto mi ha aiutato a rientrare». Di quanto è accaduto con loro non ha parlato. «Tutti sanno cosa è successo, non mi hanno fatto domande nè io ne ho fatte a loro. I fatti li conoscono, non è necessario ricordarli». E comunque - spiega - al rientro da Roma - i compagni di classe non hanno espresso giudizi.E Rosario? «Dopo che avrà terminato il suo percorso mi auguro che riprenda la sua vita in mano e voli in alto». Rosario le ha scritto una lettera? «Sì, alla quale ancora non ho risposto. Lo farò ma è una questione privata, preferiscono non parlarne».