Sabato 16 novembre, alle 17, La Reggia Designer Outlet di Marcianise (CE), darà ufficialmente inizio al periodo più scintillante e magico dell’anno con l’accensione del meraviglioso albero di Natale, alto 15 metri, e di tutte le luci decorative che illumineranno il Centro fino all’8 gennaio. Quest’anno lo switch-on diventa un evento spettacolare: fasci colorati di led e musica renderanno suggestiva l’atmosfera, mentre il pubblico assisterà a un’esibizione mozzafiato di trampolieri e giochi di fuoco.



Lo sfavillio delle luci illuminerà anche l’attesissimo Black Friday della Reggia Designer Outlet previsto per un intero weekend da venerdì 29 novembre fino a lunedì 2 dicembre, l’occasione perfetta per dare inizio allo shopping natalizio con promozioni fino al 70%.



Dal 7 dicembre l’atmosfera natalizia del Centro McArthurGlen campano diventerà ancora più coinvolgente con la realtà aumentata, con cui il pubblico potrà interagire ed esser trasportato a bordo della magica slitta di Babbo Natale, in una dimensione suggestiva caratterizzata da paesaggi e ambientazioni baltiche e una magica nevicata virtuale. © RIPRODUZIONE RISERVATA