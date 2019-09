CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 28 Settembre 2019, 09:38

Buone notizie per Caserta e il suo welfare. Sono finalmente in arrivo fondi per la realizzazione di un nuovo asilo nido. Infatti, con decreto in corso di pubblicazione, la Regione Campania ha assegnato al Comune di Caserta un finanziamento di 300mila euro circa per gli interventi di ristrutturazione del plesso scolastico di via Falluti a Tuoro. Si tratta di un vecchio edificio da anni in disuso che ora troverà una nuova funzione al servizio della cittadinanza con la realizzazione di un importante servizio sociale dedicato agli utenti più piccoli.