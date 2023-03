La rete dei licei celebra il Dantedì all’Università

Valorizzare gli autori della letteratura italiana, partire dalle scuole superiori per avvicinare i giovani alla letteratura e alla nostra storia. Il progetto è nato su iniziativa del Liceo statale «Alessandro Manzoni» di Caserta diretto da Adele Vairo in accordo con il. Così, nasce la «rete dei Licei della Provincia di Caserta» chiamata «CErete».Il filo conduttore coordinato per le scuole della provincia di Caserta dal professore Gianluca Parente, docente di Lettere del Liceo «Manzoni» e per il Dipartimento di Lettere dal professore Ciro Perna, docente di Letteratura italiana all’Università, porta avanti un progetto di ampio respiro territoriale per la cooperazione e la condivisione delle risorse tra le istituzioni liceali presenti sul territorio della Provincia.Lo scopo del sodalizio è quello di promuovere e lavorare su temi e autori della letteratura italiana. Il primo momento di incontro ci sarà domani.In occasione della giornata dedicata alle annuali celebrazioni in onore del poeta Dante Alighieri, istituita il 17 gennaio 2020 con la direttiva del Consiglio dei Ministri, gli studenti provenienti da tredici licei di tutta la provincia di Caserta si ritroveranno nel Dipartimento di Lettere e Beni culturali dell’Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli» per vivere il Dantedì 2023.Hanno aderito alla rete e saranno protagonisti del Dantedì 2023 gli studenti del Liceo Galilei di Piedimonte, Liceo Novelli di Marcianise, il Pizzi di Capua, il Liceo Manzoni di Caserta, Liceo Giordano Bruno di Maddaloni, il Liceo Amaldi Nevio di Santa Maria Capua Vetere, il Liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Aversa, il Liceo artistico Da Vinci sempre ad Aversa, il Liceo artistico San Leucio di Caserta, il Liceo Da Vinci di Vairano Patenora, il Liceo Garofano di Capua e l’Enrico Fermi di Aversa.