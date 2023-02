Sotto una pioggia di progetti e finanziamenti ottenuti dalla città grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), a Parco degli Aranci i cittadini si mobilitano per chiedere di non essere messi di fronte ai fatti compiuti. Se non per buon senso, almeno nel rispetto di una delibera di Giunta, la numero 77 datata 29 marzo 2022, che approvava un tavolo istituzionale locale «per la condivisione dei progetti del Pnrr con le parti sociali settoriali al fine - si legge - di cogliere appieno le esigenze del territorio e sviluppare le sinergie per un lavoro comune». A partire dal progetto che, atteso da oltre trenta anni, annuncia la costruzione di un impianto sportivo polivalente outdoor da 2 milioni di euro in località Centurano-Falciano, nel terreno dell'ex-167 da tutti definito «il buco» di Parco degli Aranci per l'enorme invaso generato dagli scavi per le fondamenta di un complesso edilizio di tipo commerciale, rimasto irrealizzato fino agli anni 90 a seguito del fallimento della società proprietaria.



E così a Parco degli Aranci domenica 5 marzo alle 11 il Comitato di quartiere ha convocato un'assemblea pubblica ah hoc per chiedere conto all'amministrazione Comunale dei lavori che a breve partiranno, sia per il miglioramento della qualità del decoro e del tessuto sociale in villa Santa Maria delle Beatitudini e sguinzagliatoio per cani nell'area verde di via Fleming, sia per il buco dell'ex-167. «Le informazioni sul progetto del centro sportivo sono poche - sottolinea Assunta di Rauso, referente del comitato Parco degli Aranci - ma quello che si è capito finora è che il finanziamento ministeriale per il centro è confermato e che la funzione definitiva di quest'area sarà proprio quella dello sport con strutture al coperto e cubature. Invitiamo l'amministrazione comunale ad essere presente per raccontare al quartiere i dettagli di questa progettualità».

Un principio rimarcato anche da, attivista del comitato: «Il nostro lavoro nei quartieri, insieme a quello delle associazioni che gestiscono beni comuni, è prezioso perché oltre all'indispensabile ruolo di custodi e manutentori delle aree, stimolano la città ad essere parte attiva nei processi decisionali e rigenerativi. In una città con un livello gravissimo di consumo di suolo e assenza dei più elementari strumenti programmatici come il Puc, è vitale che si chieda all'Amministrazione quantomeno di coinvolgere i cittadini nella progettazione, dal principio». E la risposta dell'assessore delegato ai Lavori Pubblicinon si è fatta attendere: «Il finanziamento ottenuto per il "fosso della ex-167" riguarda rigorosamente la realizzazione di un impianto sportivo polivalente outdoor, ossia all'aperto, che non prevede alcuna cubatura se non quelle per i locali di servizio come spogliatoi e bagni. Progetto che è in dirittura d'arrivo e che, nel giro di una settimana o poco più, porterò in Giunta per l'approvazione».«Ribadisco che tale impianto prevede la presenza di una pista di atletica leggera regolamentare, oltre che di campi di calcetto, tennis e pallavolo. Una cittadella dello sport che mettiamo a disposizione di tutti i cittadini, in particolar modo degli abitanti di Centurano e Falciano. L'obiettivo è di favorire la socializzazione e l'inclusione, aumentare la dotazione di impianti sportivi per migliorare lo stile di vita con benefici sulla salute di chi li frequenta».È possibile che, entro la data dell'incontro, a parlare sarà il progetto di fattibilità tecnica ed economica che la Giunta dovrebbe approvare nei prossimi giorni. Resta però il nodo sul «metodo non partecipato» che i Comitati di quartiere e le associazioni contestano all'amministrazione, «valido sempre», conclude Crovella.