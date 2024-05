Il presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca ha inaugurato questa mattina la nuova palestra della scuola “L.Garofano” di Capua, finanziata con circa 350mila euro di fondi del Poc "Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Fsc. Alla cerimonia di inaugurazione, con il presidente Magliocca e la dirigente scolastica Mariachiara Menditto, erano presenti il consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica, Gerardo Capitelli, il dirigente del Settore Edilizia della Provincia Paolo Madonna con i tecnici dei suoi uffici, una folta rappresentanza di docenti, studenti del liceo sportivo e del liceo musicale del “Garofano”.

«Quando sono arrivata in questa scuola tre anni fa – ha detto Menditto - questo impianto sportivo era un deposito di banchi rotti ed era in condizioni pessime. Oggi assistiamo a un piccolo miracolo e finalmente il “Garofano” ed i suoi studenti hanno la propria palestra». «Grazie – ha detto Magliocca – per aver pazientato in questi anni. Ricordo che quando sono arrivato in Provincia la situazione finanziaria era in completo dissesto, non c’erano neppure i fondi per pagare gli stipendi ai dipendenti. Poi, pian pano, con un grande lavoro abbiamo sistemato i conti e i bilanci ed ora, grazie anche alla capacità dei nostri uffici di intercettare finanziamenti europei ed in particolare del Pnrr siamo in grado di puntare al rinnovamento delle nostre scuole».

L’intervento ha previsto il rifacimento della pavimentazione e la realizzazione di una struttura polivalente adatta alla ginnastica dolce, al basket, alla pallavolo e al calcetto. Completate anche numerose opere di adeguamento funzionale e messa in sicurezza: il rifacimento dei servizi igienici della zona spogliatoi e della relativa copertura; un intervento di adeguamento dello smaltimento delle acque pluviali dal corpo palestra con sistemazione dell’impermeabilizzazione della copertura dell’area gioco; impianti idrici, di scarico, elettrici e di illuminazione; completo rifacimento della zona dei servizi complementari con spogliatoi, docce e servizi igienici per entrambe le squadre, spogliatoi per gli arbitri con annessi servizi igienici e doccia, infermeria per il primo soccorso, un locale deposito e un locale tecnico.