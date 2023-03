Budapest chiama, Caserta risponde. E lo fa con preziosi abiti storici realizzati con la pregiata seta di San Leucio, conosciuta in tutto il mondo. È stata un'ulteriore opportunità per raccontare la storia e il patrimonio culturale del territorio casertano grazie all'azienda Silk&Beyond San Leucio Seta.

A creare l'occasione il ballo in costume nelle sale del lussuoso Marriott Hotel di Budapest. L'evento è stato organizzato dall'imprenditore sardo Bernardino Pusceddu, presidente della Camera di commercio italiana per l'Ungheria, e ha visto la presenza dell'ambasciatore italiano Manuel Jacoangeli. Gli abiti sono stati indossati da splendide ragazze, tutte finaliste per «Miss Ungheria», che hanno sfilato davanti a un pubblico delle grandi occasioni.

«Il pregio dei tessuti e la perizia della fattura degli abiti hanno riscosso un grande successo», racconta l'imprenditrice Maria Assunta Giaquinto di Silk&Beyond San Leucio Seta. Che aggiunge: «La seta di San Leucio con le passamanerie e il pizzo ha illuminato la serata in cui abbiamo raccontato la storia di una comunità e quella del nostro territorio. E ne siamo felici e onorati. Ogni abito è stato realizzato scegliendo tessuti rappresentativi della tradizione classica e dell'iconografia storica. Solo due erano stati realizzati con tessuti di ispirazione contemporanea, affinché, facendo sfilare tutti gli abiti insieme, si potesse apprezzare il percorso produttivo della Silk & Beyond San Leucio Seta, dal passato al contemporaneo. Un particolare ringraziamento va alla sartoria Palcoscenico Articoli Danza, con sede a Cercola, che ha collaborato con noi per la sfilata».

Abiti sfavillanti e molto scenografici, emblemi di un lusso che è fascino ma non sfarzo. Gli abiti leuciani hanno incantato Budapest per la capacità della seta di dare morbidezza al disegno e di arricchirsi con applicazioni e decori. Lo stile leuciano, vero brand italiano, ha portato con i suoi rituali colori e con i suoi intriganti volumi un'esplosione di brio e di vita.