Domenica 28 Ottobre 2018, 10:14 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non voglio vivere da musulmana, mi sento cristiana e per questo sono stufa di vivere rinchiusa in casa. Voglio una vita normale, come tutte le mie coetanee». In un caldo pomeriggio di agosto, con una voce decisa e senza esitare, scatta la telefonata ai carabinieri.Una 15enne di origini tunisine, ma nata in Italia, denuncia le angherie psicologiche e i maltrattamenti del padre, 53enne autista di camion per una ditta del Napoletano che, dopo una serie di riscontri da parte degli assistenti sociali, viene immediatamente iscritto nel registro degli indagati. Lei, che a giugno ha conseguito il diploma di licenza media presso a Santa Maria a Vico, ha sempre seguito l'ora di religione con rispetto e, soprattutto, con tanta volontà di conoscerla a fondo.Tutti sapevano a scuola, compagni e insegnanti, che la ragazzina voleva imparare e a dire il vero, a quanto pare, c'era anche il via libera della madre, che aveva firmato ad inizio anno scolastico, l'accettazione per poterlo fare.Il tutto, infatti, è documentato anche in un certificato consegnato dagli avvocati del padre, Michele Nuzzo e Raffaele Carfora, al tribunale dei minori di Napoli, che in questi giorni sta vagliando la richiesta della Procura dei minori di sospendere la podestà genitoriale del padre.I genitori, entrambi di cultura islamica da sempre, ma in Italia da venti anni circa, secondo la testimonianza della ragazzina, le avevano imposto di seguire la religione musulmana (ma non di indossare il burqa) e, nel momento in cui la stessa, si era rifiutata, il 53enne l'aveva picchiata e rinchiusa in casa. Solo in qualche caso, di cerimonie particolari, l'uomo aveva chiesto alla figlia di mettersi il velo. Il tutto, però, era avvenuto in un periodo in cui la madre era lontana da casa e si trovava in Tunisia, per alcuni problemi legati alla sua famiglia d'origine.