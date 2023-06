“La strada per crescere non è l'autonomia differenziata”, Fico al summit del Movimento 5 stelle a Caserta

“La strada per crescere non è l'autonomia differenziata”. Di questo si parlerà venerdì, allee 18.30, nello Spazio 5 Stelle in via San Carlo a Caserta.



Ad organizzare l'evento il Gruppo MoVimento 5 Stelle 2050 Caserta con la partecipazione del deputato Agostino Santillo. All’incontro saranno presenti anche il sindaco di Caserta Carlo Marino, che porterà i saluti istituzionali, l’assessore alla Transizione Ecologica e Ambiente Carmela Mucherino e la deputata casagiovese Enrica Alifano. Interverrà, inoltre, Roberto Fico, ex presidente della Camera dei Deputati.



Lo scorso 2 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge sull'autonomia differenziata. “La riforma, così concepita, sarebbe il colpo finale alla possibilità di crescita del Sud ed una stretta di mano alla criminalità organizzata. Vogliamo uguali diritti per tutti i cittadini nei settori come sanità, istruzione, trasporti ed energia; vogliamo che i servizi siano uguali in ogni parte del Paese”, spiegano i pentastellati in una nota.