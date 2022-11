Mutilata ma comunque integra nella sua bellezza tornerà nella chiesa della Vergine Assunta, sede della parrocchia di San Vito in Ercole di Caserta, la tela di Bernardo Strozzi che era stata trafugata il 26 giugno 1998 per intraprendere poi il giro cui l’avevano inserita mercanti d’arte senza scrupoli. L’opera datata nel XVII secolo, dal titolo “Il tributo della moneta”, è stata restituita dal comandante del gruppo carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Monza, Giuseppe Marseglia, al vescovo dell’Arcidiocesi di Capua Salvatore Visco dopo il sequestro presso una casa d’aste fiorentina a seguito di accertamenti sui beni pubblicati su cataloghi eseguiti dai militari del reparto specializzato dei carabinieri.

« Coordinata dalle procure di Firenze e Ravenna – spiega una nota del nucleo tutela del patrimonio culturale di Firenze – l’attività investigativa consentiva di accertare che l’opera pittorica, alterata in larghezza mediante un ritaglio di trentacinque centimetri su entrambi i lati per ostacolarne l’identificazione, veniva originariamente reimmessa sul mercato da un pregiudicato romagnolo, ora deceduto, e commercializzata da due persone operanti nel settore antiquariale, la cui posizione è tuttora al vaglio dell’autorità giudiziaria » .