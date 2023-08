Schianto frontale sulla provinciale, due giovani perdono la vita

Schianto mortale questa notte, intorno all'1,20, tra due auto lungo la strada provinciale 131 che collega Alife e Piedimonte Matese. Tragico il bilancio: morti i due conducenti e ferita una ragazza. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese, che ha trovato le due vetture adagiate ai bordi della carreggiata con i loro occupanti, tre persone, incastrate tra le lamiere.

Dopo un elaborato lavoro e con l'ausilio dei divaricatori e cesoie in dotazione, i caschi rossi sono riusciti a liberare tutte le persone incastrate consegnandole alle cure del personale del 118. I due conducenti sono stati dichiarati deceduti dai sanitari, mentre una ragazza è rimasta ferita gravemente. Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza tutti i veicoli coinvolti per il successivo recupero e sgombero della sede stradale.