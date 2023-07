Buche, lunedì rifacimento dell'asfalto in due strade cittadine

Lunedì, a Caserta, partiranno i lavori per il rifacimento del manto stradale in via Passionisti (a partire dall’incrocio con via Santoro) e in via Camusso, nel tratto che da via Passionisti conduce verso il confine con Casagiove. I lavori, che rientrano nell’ambito del Piano asfalti, che riguarda 19 strade dislocate sull’intero territorio cittadino, si svolgeranno fino a mercoledì prossimo. Il transito sulle due strade sarà consentito solo durante le interruzioni dei lavori (dalle 16,30 alle 8,30 del giorno successivo), esclusivamente ai residenti, che non dovranno superare il limite di 10 km/h.

“Con via Passionisti e via Camusso – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo – proseguiamo con il nostro Piano asfalti, che sta interessando tutte le zone della città.

Dopo questi lavori, interverremo in viale Beneduce, viale Cappiello, via Cimarosa, via G.M. Bosco, via Santorio, via Patturelli, piazza Matteotti, via Battistessa, via Ricciardi, via Settembrini, via Turati. Contiamo di terminare gli interventi entro la fine di agosto o, al massimo, per l’inizio di settembre”. Rinviati ai prossimi giorni, per problemi di natura tecnica, i lavori per il rifacimento dell’asfalto in via Marconi, strada che nelle ultime settimane è stata interessata da una serie di interventi che hanno riguardato l’ammodernamento della rete di fibra ottica.