Ladri sorpresi in casa a Cancello Arnone: lungo inseguimento e spari dei carabinieri

Caccia ai rapinatori in fuga con un lampeggiante delle forze dell'ordine. E' accaduto a Cancello Arnone dove i carabinieri hanno sorpreso un gruppetto di malviventi a rubare in un'abitazione di via Roma. Quando si sono accorti di essere stati scoperti i ladri si sono allontanati a gran velocità a bordo di una Seat Leon inseguiti dai carabinieri che hanno esploso alcuni colpi in aria a scopo intimidatorio.

L'inseguimento si è protratto fino a Pescopagano dove, i banditi, approfittando dell'oscurità, sono riusciti a far perdere le loro tracce.

Ultimo aggiornamento: 21:49

