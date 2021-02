SESSA AURUNCA - Paura e delirio nella frazione Fasani di Sessa Aurunca. Nella notte una banda ha letteralmente preso d’assalto un campo agricolo sito tra il borgo di periferia e l’Appia, facendo razzia dei mezzi agricoli parcheggiati in prossimità delle abitazioni dislocate intorno alle campagne. A mobilitarsi – prima di tutti – sono stati alcuni giovani della zona, che hanno organizzato velocemente una vera e propria ronda notturna, lanciandosi all’inseguimento dei malviventi. La banda è riuscita a dileguarsi nel buio delle campagne, ma ha dovuto abbandonare la refurtiva proprio in uno dei terreni vicino alla Statale Appia. I carabinieri della stazione di Sessa Aurunca, allertati soltanto questa mattina, hanno effettuato i rilievi proprio sul luogo in cui il bottino era stato abbandonato ed hanno avviato la caccia alla banda. Intanto tra la comunità c’è chi plaude ai giovani per la loro azione tempestiva e chi si dice preoccupato che azioni simili possano avere ripercussioni.

