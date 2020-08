Ladro di biciclette «incastrato» dal furto di una scala da lavoro

E' il primo ladro «seriale» di biciclette e scale da lavoro della zona. I suoi colpi sono ben studiati e non c'è bonus bicicletta che tenga di fronte a lui. Basta comprarne una e lui te la ruba. Ma ieri, gli agenti della Squadra Mobile di Caserta lo hanno finalmente sorpreso e denunciato in stato di libertà: si tratta di C.G. di 49 anni di Qualiano, ritenuto responsabile del furto di una scala telescopica in alluminio a San Nicola la Strada. La scala era di un operaio che la trasportava sul suo furgone. Il ladro, in realtà, è stato anche ritenuto responsabile del furto di una bici elettrica sempre a San Nicola.

L'intervento della Mobile è stato tempestivo: dopo la chiamata, pervenuta in Questura, gli agenti si sono messi sulle tracce dell'autovettura con targa straniera che, già precedentemente segnalata, si aggirava a San Nicola la Strada.I poliziotti della sezione antirapina sono così giunti sul posto e hanno individuato e bloccato l'uomo che si era impossessato della scala in alluminio, prelevandola dal tetto del furgoncino. Il ladro, portato in questura a Caserta, ha ammesso le proprie responsabilità, sia in relazione al furto della scala telescopica che per un analogo episodio: una biciletta elettrica era stata la sua preda. Così è scattata la perquisizione a casa dell'uomo: lì è stata rintracciata la bicicletta del valore di 1200,00 euro. E' stata riconsegnata al proprietario che ha poi ringraziato la polizia.