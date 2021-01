Donna sorprende ladro in casa e sviene, l'intruso la soccorre e rianima prima di fuggire con il bottino

SAN FELICE A CANCELLO - Entra di notte per rubare in un appartamento di una coppia che vive lungo via Napoli a San Felice a Cancello, nel Casertano, ma quando la donna, si sente male dopo averlo scoperto, lui l’aiuta a rialzarsi, la fa sedere su una poltrona e poi scappa via. La donna, che poco prima era stata narcotizzata con uno spray, intorno alle 3 della scorsa notte ha sentito dei rumori e allora, tutta intontita, si è alzata per andare a controllare. Quando all’improvviso si è vista davanti il malvivente, ha perso i sensi, si è accasciata andando a battere con il corpo su un mobile. Il malvivente l’ha rassicurata dicendole di non avere paura perché non le avrebbe fatto nulla, poi l’ha aiutata ad alzarsi. Il marito, poco dopo si è alzato dal letto e ha allertato le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che hanno portato la congiunta, che ha avuto un inizio di infarto, al pronto soccorso dello Psaut di San Felice a Cancello. Il ladro-gentiluomo ha rubato solo qualche monile e pochi spiccioli.

