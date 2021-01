Ladro di appartamento colto sul fatto fugge in strada, inseguito e arrestato dai carabinieri

S. FELICE A CANCELLO - Ha messo a segno un furto al piano terra di un palazzo di via Polvica, alla periferia di San Felice a Cancello, nel Casertano, e poi è scappato. Un 21enne, di origini rumene, é stato arrestato dai carabinieri della stazione di Cancello Scalo, unitamente ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni.

I militari dell’Arma sono intervenuti a seguito della segnalazione di una coppia , vittima del furto in appartamento. Sul posto hanno intercettato il rumeno mentre stava cercando di scappare per le stradine limitrofe. Dopo una perquisizione personale è stato trovato in possesso di diversi monili per un ammontare di circa 3mila euro. È stato arrestato ed ora é in attesa del rito per Direttissima.

