E’ monsignor Pietro Lagnese, vescovo di Ischia dal febbraio 2013, il nuovo pastore della Diocesi di Caserta. L’anticipazione di fonte vaticana verrà ufficializzata questa mattina alle ore 11.30 da monsignor Tommaso Caputo, amministratore apostolico dal giorno della scomparsa di monsignor

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid a Caserta, il virus colpisce in duomo: positivo il parroco... LA CHIESA Caputo amministratore apostolicoa Caserta dopo la morte del vescovo LA PANDEMIA Caserta: «Varie malattie pregresse il virus così... L'EPIDEMIA Covid, morto il vescovo di Caserta:era stato ricoverato quattro...

avvenuta il 5 ottobre scorso, in una riunione convocata da monsignor Gianni Vella con i sacerdoti della Diocesi con la motivazione dello scambio di auguri natalizi.

Ma quasi certamente alle ore 12, come tradizione, all’annuncio della nomina del nuovo vescovo decisa da papa Francesco suoneranno a distesa le campane della Cattedrale. Monsignor Pietro Lagnese è nato a Vitulazio dove, dopo l’ordinazione sacerdotale nel 1986 consacrata da monsignor Luigi Diligenza a Capua, è stato parroco. Quarto di sei figli, monsignor Lagnese è nipote di Pierino Lagnese scomparso nel 1985, consigliere regionale nel 1975 per il Partito Socialista Italiano, un uomo politico amato e apprezzato per il suo impegno per le popolazioni della provincia di Caserta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA