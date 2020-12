«La notte della Speranza: lanterne al posto dei fuochi di artificio». Un’iniziativa con un duplice obiettivo: evitare i fuochi d’artificio, pericolosi e inopportuni in questo particolare momento, e dare ai bambini meno fortunato di Cesa un giocattolo nel giorno della befana.

«La notte di Capodanno invitiamo a lanciare in cielo le Lanterne», è questo l’appello che il sindaco Enzo Guida e l’intera amministrazione comunale hanno rivolto ai loro concittadini, dopo la firma dell’ordinanza che ha introdotto il divieto di utilizzo dei botti, dei petardi, dei fuochi di artificio sino al 7 gennaio 2021. Da qui l’idea di sostituire i fuochi d’artificio con le lanterne, come simbolo della speranza, in ricordo delle vittime del Covid e degli ammalati che, purtroppo, non sono mancati nemmeno nel piccolo centro dell’agro aversano. L’iniziativa ha anche un risvolto benefico. «Accogliendo la proposta di due giovani locali, - ha affermato il sindaco Guida - è possibile avere le lanterne, in cambio di una piccola donazione. I fondi raccolti saranno usati per comprare doni per i bambini in occasione dell’Epifania».

