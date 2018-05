Lavori a un cavalcavia, chiusura per l'uscita Caianello dell'A1

Autostrade per l'Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli, dalle ore 22:00 di questa sera, lunedì 21 maggio, alle ore 06:00 di domani, martedì 22, sarà chiusa la stazione di Caianello, in entrata verso Napoli ed in uscita per chi proviene da Roma, per lavori di manutenzione ad un cavalcavia. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di San Vittore o di Capua. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite: i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, disponibile al canale 50 del digitale terrestre. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

Lunedì 21 Maggio 2018, 17:52

