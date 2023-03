Consorzio Asi e Comune: intesa per il restyling delle strade

Parte la riqualificazione di via Pacinotti e via Galvani nell'area del corsorzio Asi di Caserta. E' stato siglato un protocollo d'intesa tra il consorzio Asi Caserta e il Comune di San Nicola la Strada. La presidente Raffaela Pignetti e il sindaco Vito Marotta hanno sottoscritto, presso la sede consortile, il protocollo d'intesa per l’attuazione del progetto di manutenzione delle strade comunali che ricadono nell’agglomerato industriale di Ponteselice. Gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione del manto stradale ammalorato e sconnesso riguarderanno, in particolare, via Pacinotti, fino all’incrocio con via Appia e Via Galvani, dallo stabilimento Proma fino all’incrocio con via Pacinotti.

«Sono molto orgogliosa di poter avviare l’esecuzione di questi lavori che finalmente risolvono un grave problema di viabilità in un’area industriale di grande valenza, in cui sono presenti imprese come Proma e Cmd, fiori all’occhiello della provincia di Caserta e motivo di grande vanto internazionale», ha dichiarato la presidente Pignetti.

«La sottoscrizione di questo protocollo – ha proseguito il sindaco Marotta - è la conferma dei buoni risultati che si possono raggiungere per la comunità quando c’è collaborazione tra enti. Dopo i lavori in via Torricelli eseguiti dal Comune, con il progetto di riqualificazione di via Galvani e via Pacinotti si completa l’intervento sulla viabilità di un’area importante per la città e per le imprese». Insieme alla presidente Pignetti e al sindaco Marotta erano presenti il consigliere delegato Nicola D’Andrea, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici del Comune di San Nicola la Strada, Raffaele Della Peruta.