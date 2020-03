Dopo il ponte Nuovo sul Volturno, chiuso da più di un anno per criticità di natura strutturale, anche quello Romano sarà chiuso al transito dei veicoli. Dalle ore sei alle quattordici di oggi, sarà infatti vietato il deflusso delle auto lungo il complesso fluviale, in entrambe le direzioni di marcia.



Saranno effettuate, nell'occasione, le prove di carico per riscontrare la solidità statica del ponte, al momento l'unico percorribile dagli utenti con la sola eccezione prevista per gli autocarri, gli autotreni e gli autoarticolati con massa a pieno carico superiore alle tre tonnellate e mezzo. La città resterà inevitabilmente divisa in due grosse aree urbane, con la periferia commerciale di Porta Roma isolata dal centro storico e dalla parte sud, oltre che dalla frazione di Sant'Angelo in Formis.



Il ponte Romano, sulle cui condizioni statiche l'amministrazione comunale vuole vederci chiaro, costituisce attualmente l'unica via di collegamento tra la zona nord e le altre aree della città, separate proprio dal Volturno. Se le verifiche, previste nel corso di questa mattinata, dovessero fornire esiti sfavorevoli sotto il profilo della stabilità strutturale, anche il ponte Romano rischierebbe seriamente di essere interdetto alla circolazione come l'altro ponte, sul quale è intervenuta con un sequestro preventivo anche la Procura della Repubblica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Le forti restrizioni imposte alla libertà di circolazione dal governo e dalle varie regioni per limitare la diffusione del coronavirus, ridurranno notevolmente le criticità sul fronte della viabilità ordinaria. In ogni caso, l'ente municipale ha previsto - già da alcuni giorni - un piano per il decongestionamento del traffico. Nell'occasione, è stato convocato dal sindaco Luca Branco anche un Coc (Centro Operativo Comunale) per studiare, con la polizia municipale e la protezione civile, percorsi alternativi verso cui indirizzare il transito veicolare. L'obiettivo è limitare al minimo i disagi degli automobilisti e degli stessi cittadini che - per spostarsi da una parte all'altra della città - potrebbero vedersi costretti ad uscire dai confini comunali per fare ritorno solo dopo aver transitato in altre città. Dalla zona di Porta Roma, le auto e i mezzi pesanti potranno infatti evitare di imbattersi nei due ponti chiusi, deviando verso Bellona e rientrare poi nella frazione di Sant'Angelo in Formis o verso Grazzanise per rientrare in città all'altezza del quadrivio Caputo. Percorsi inversi, invece, per quanti saranno diretti verso la zona nord della città. Proseguiranno, ovviamente, anche i controlli delle forze dell'ordine sui veicoli in transito e sui conducenti che dovranno giustificare le motivazioni - per necessità, salute e lavoro - della loro presenza in strada.



«Al di là della problematica del coronavirus - ha riferito il sindaco Luca Branco - la città è interessata dalle prove di carico del ponte Romano, già programmate, e pertanto non sarà possibile attraversare l'infrastruttura dal lato dell'area di Porta Roma verso il resto della città. La città sarà comunque presidiata dalle forze dell'ordine, dalla protezione civile e da quanti stanno collaborando per consentire la riuscita di questa operazione.