Lavori alla stazione di Maddaloni: le variazioni del servizio

Dal 18 luglio al 28 agosto Rete Ferroviaria Italiana eseguirà alcuni interventi di potenziamento infrastrutturale al sottopasso della stazione di Maddaloni Inferiore, sulla linea Roma- Napoli, via Cassino. Per consentire l'operatività dei cantieri la circolazione ferroviaria subirà modifiche e variazioni di percorso, pertanto nel periodo dei lavori i treni Cassino/Vairano - Napoli Centrale (e viceversa), Caserta - Cancello - Napoli Centrale (e viceversa), Caserta - Salerno (e viceversa), Caserta - Napoli Campi Flegrei (e viceversa) non effettueranno fermata nella stazione di Maddaloni Inferiore.

I collegamenti tra le stazioni di Caserta e Maddaloni Inferiore saranno garantiti con un servizio di bus navetta con frequenza ogni 20 minuti, nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 22.00. Ulteriori informazioni sul programma completo della circolazione dei treni sono disponibili nelle stazioni, sul sito di Rfi e sui canali web dell'impresa ferroviaria.