Arriva il via libera dell'amministrazione comunale a quindici nuove assunzioni nei prossimi tre anni. Lo ha deciso nei giorni scorsi la giunta, approvando la delibera di aggiornamento del piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2023-2025.

Si tratta di risorse necessarie per fronteggiare le gravi carenze di organico e mettere l'ente nelle condizioni di rispondere alle esigenze organizzative e attuare gli interventi previsti nel piano di programmazione.

Le quindici nuove risorse si aggiungeranno alle diciannove assunzioni previste nell'anno in corso per cui sono in fase di svolgimento le relative prove concorsuali. Sono tutti contratti a tempo indeterminato. Il piano prevede l'ingresso di sette operatori di polizia municipale, uno nel 2023, un altro nel 2024 e cinque nel 2025; altrettanti istruttori amministrativi, assunti con la medesima sequenza prevista per i vigili urbani, e di un messo comunale, già nel 2023.

La spesa per il personale, che nel 2018 è stata pari ad oltre quattro milioni di euro, crescerà di circa trecentomila euro al termine in conseguenza di queste nuove assunzioni. Solo nel 2023 aumenterà di quasi novantamila euro; sarà sempre comunque nei limiti della capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato.

Il Comune di Mondragone comunque spende per i dipendenti meno del valore soglia corrispondente alla fascia demografica a cui appartiene. Il rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati è infatti 19% contro una soglia del 27%.

Con queste nuove assunzioni si è cercato di tamponare le emergenze e di colmare le lacune più evidenti della pianta organica. Mondragone ha un fabbisogno di centotrenta dipendenti a tempo pieno; in servizio ve ne sono 64, destinati a diventare 83 una volta concluse in concorsi in svolgimento.

Il blocco del turn-over, le difficoltà economiche dell'ente, i prepensionamenti ed i trasferimenti per mobilità degli ultimi anni hanno di fatto svuotato gli uffici, mettendo in ginocchio interi settori. Ad iniziare dall'ufficio tecnico. Basti pensare che ad oggi non vi sono ingegneri in servizio, contro i quattro previsti e vi sono solo due geometri sui cinque in organico.

Due ingegneri e tre geometri arriveranno si spera il prossimo anno. Sotto organico anche il comando della polizia municipale, con ventitré effettivi contro i quaranta previsti. Finora si è tamponato con gli agenti assunti a tempo determinato.

In crisi anche la ripartizione sociale, dove non vi sono praticamente più assistenti sociali in servizio a fronte dei quattro previsti; tre dovrebbero arrivare alla fine del concorso in atto. Scomparsi pure gli impiegati esecutivi, i cosiddetti istruttori amministrativi: ve ne sono diciotto, ne occorrerebbero quaranta; saranno 27 entro il 2025. Assenti del tutto figure come un legale o come un responsabile dei servizi informatici.

«Per poter continuare un'azione di rilancio del territorio e dell'immagine della città è necessario disporre di una macchina burocratica al passo con i tempi, in termini di competenze e professionalità, e numericamente adeguate alle esigenze. Per questo, uno dei miei primi impegni è stato intervenire sulla pianta organica e sul fabbisogno del personale, compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente», afferma il primo cittadino Francesco Lavanga.

Solo il mese scorso, il consiglio comunale di Mondragone ha approvato un piano di riequilibrio finanziario che ha spalmato in venti anni un debito di circa trenta milioni di euro, ingessando di fatto la capacità di spesa dell'ente e portando le aliquote e tariffe tributarie ed extratributarie ai livelli massimi di legge.