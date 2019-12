«Lazzari Felici Sud Band»: 15 anni tra sound latino e melodie napoletane

I “Lazzari Felici Sud Band” sono ormai una delle realtà musicali casertane che riscuote consensi ovunque si presenti.Si tratta di una formazione fondata circa 15 anni fa dal cantante chitarrista Stany Caporaso che ha raggruppato altri amici musicisti: Gianni Cipullo alla chitarra, Lello Petrarca alla tastiera e Luciano De Fortuna alle percussioni con lo scopo di proporre un repertorio che abbracciasse in particolare alcuni generi musicali caratterizzanti il centro-sud America e l’area napoletana.



Da qui la denominazione del progetto “Da Napoli al Sudamerica”. In occasione del live della scorsa settimana, presso il “BLOO Restaurant” di Vincenzo di Fiore, la band ha presentato un tributo alla musica latina, proponendo brani di salsa cubana eseguiti completamente dal vivo, di cha-cha, di bossanova, ma anche di reggae, dai Buena Vista Social Club, a Manu Chao, Carlos Santana, Bob Marley ed altri.



Accattivanti gli arrangiamenti in chiave salsa di alcuni successi italiani e stranieri tra i quali “I still haven’t found what i’m looking for” e “Figli delle stelle” o la versione bachata del classico “Quizas Quizas Quizas”. Durante tutto il live si è respirata l’atmosfera della musica caraibica e sudamericana grazie agli originali e splendidi arrangiamenti di Lello Petrarca (polistrumentista di fama nazionale) e Gianni Cipullo, alla ritmica di Luciano De Fortuna ed all’interpretazione di Stany Caporaso.



La proposta musicale dei Lazzari Felici Sud Band rappresenta un qualcosa quasi di unico nel panorama delle “offerte live” dell’area casertana e non solo. La band, pur selezionando brani -cover, lo fa con la tipica “intenzione” latina , trasferendo al pubblico l’allegria e la voglia di partecipare caratterizzante il popolo sudamericano.



Come detto non mancano nel repertorio brani di artisti “nostrani” quali Pino Daniele, Almamegretta, Enzo Avitabile nonché antiche canzoni napoletane, tutti riarrangiati con gusto dal quartetto sammaritano.



I Lazzari Felici Sud Band si riuniranno per altri appuntamenti live nelle date del 13 dicembre (Matuta Burger & Braci di S.Maria C.V.), 20 dicembre (Lithium di Maddaloni), 5 gennaio (Chiostro dell’Annunziata di Capua all’interno della rassegna natalizia “In Chiostro) e 31 gennaio (Lawless di Capua – fraz. S.Angelo in Formis).



