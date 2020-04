di Titti Marrone

A Napoli si dice «togliersi i paccheri da faccia», levarsi dal viso gli schiaffoni assestati da qualcuno a mano aperta, e rispedirli al mittente. E ora alzi la mano chi, tra i napoletani, può dire onestamente di non stare provando, nascostamente o in modo esplicito, quella sensazione. Prima quando Sky United Kingdom ha indicato l’ospedale Cotugno come la struttura modello a livello mondiale per la cura dei malati di...