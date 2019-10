CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 08:47

Sono 77 i candidati consiglieri provinciali in 5 liste per i 16 posti nel consiglio provinciale di Caserta. Le operazioni di voto delle elezioni di secondo livello si svolgeranno domani, in un turno unico, dalle ore 8 alle ore 20, nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Caserta di via Lubich, ex area Saint Gobain, mentre lo spoglio è previsto per il giorno seguente, vale a dire venerdì mattina. Lo stesso giorno delle operazioni di scrutinio l'ufficio elettorale procederà alla proclamazione dei risultati. I 77 candidati saranno votati da 1.404 elettori, tra consiglieri comunali e sindaci dei 102 Comuni del territorio casertano dai quali sono stati detratti Grazzanise e Trentola Ducenta, perché commissariati.