Truffa una 99enne, incastrato dalle telecamere: denunciato

La solita telefonata del finto nipote alla nonna affinché ritiri, per suo conto e dietro il pagamento di una somma di denaro, un plico consegnato dal corriere. È accaduto il 5 marzo a Fontegreca, piccolo centro della provincia di Caserta. La vittima, una 99enne, che, dopo aver consegnato al finto corriere 1.900 euro in contanti, si è accorta di essere stata truffata. Quando ha realizzato di essere stata raggirata, ha chiesto l’intervento dei carabinieri della Stazione di Capriati al Volturno. I militari ha subito avviato le indagini e, attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza del Comune di Fontegreca, installate lungo la via principale, sono riusciti a risalire alla marca, modello, colore e targa dell’auto utilizzata dal truffatore.



Non è stato semplice individuare il 21enne truffatore poiché il veicolo è risultato intestato a una società di noleggio con sede operativa a Napoli a sua volta da quest’ultima noleggiato da altra società con sede in Ungheria.

Sono stati poi gli incroci tra i controlli restituiti dalle interrogazioni alle banche dati in uso alle forze di polizia con quelli risultati dagli accertamenti agli uffici anagrafe e presso i gestori di telefonie mobili che hanno consentito ai militari dell’Arma di individuare il responsabile in un 21enne di San Giorgio a Cremano, poi riconosciuto da un parente della vittima presente in casa il giorno della truffa. Il giovane è stato denunciato.