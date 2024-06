Scontri dopo Casertana-Catania, scatta il Daspo per due tifosi etnei

La polizia della Questura di Caserta ha identificato 2 tifosi siciliani che, dopo la partita di calcio Casertana-Catania, disputata a inizio ottobre, si sono resi protagonisti di un’aggressione ad alcuni automobilisti in transito su via Cappuccini di Caserta, vicino all’imbocco della variante Anas. In particolare, sostenitori del Catania, sul percorso per raggiungere l’autostrada, fermarono al centro della carreggiata i minivan su cui viaggiavano, bloccando il flusso veicolare. Scesi dai veicoli, iniziarono a colpire, con mazze e bastoni, le auto in transito. L’arrivo delle forze di polizia in servizio allo stadio impedì il degenerare della situazione.

I successivi accertamenti della Digos, svolti anche grazie all’analisi di video che ripresero alcune circostanze della vicenda, hanno consentito di identificare due tifosi del Catania, denunciati per reati vari, tra cui minaccia e possesso ingiustificato di oggetti contundenti in occasione di una manifestazione sportiva. Attraverso l’istruttoria della Divisione Anticrimine, inoltre, il questore di Caserta, Andrea Grassi, ha emesso, nei confronti dei due, “daspo” per complessivi 12 anni, vietando di accedere a tutti gli impianti sportivi ove si svolgono manifestazioni calcistiche disputate dal Catania, nonché da tutte le squadre di calcio dalla “Promozione” alla “Serie A”, nei campionati italiano ed internazionali.

A uno dei due tifosi, già destinatario di analogo provvedimento, è stato prescritto anche l’obbligo di presentarsi presso la Questura di Catania, in occasione degli incontri della squadra del “Catania”.