Caserta, messe in vendita tre monete dedicate alla Reggia e a Vanvitelli

Nel Vestibolo superiore del monumento vanvitelliano, sono state presentate le monete della Collezione numismatica della Repubblica Italiana 2023 dedicate alla Reggia di Caserta. La direttrice Tiziana Maffei e l’ad dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Francesca Reich, hanno illustrato i dettagli del progetto che ha portato alla realizzazione dei soggetti dedicati alla Reggia e alle Celebrazioni Vanvitelliane nell’ambito della raccolta numismatica che racconta la storia italiana.

Le tre monete dedicate alla Reggia sono emesse dal Ministero dell’economia e coniate dalla Zecca dello Stato. La prime due, “250° Anniversario della scomparsa di Luigi Vanvitelli”, hanno rispettivamente un valore nominale di 5 euro quella in argento per una tiratura di 6.000 esemplari e un costo di 75 euro cadauno, e 20 euro (valore nominale) quella in oro per una tiratura di 1.500 pezzi e un costo di 480 euro. Le due monete, sul dritto presentano il primo piano di Vanvitelli tratto da un dipinto conservato all’Accademia di San Luca, sul rovescio una veduta della Reggia. La terza moneta, in oro dal valore nominale di 10 euro e dal costo di 250 euro realizzata in 2.000 esemplari, fa parte della serie “Fontane d’Italia – Fontana di Diana e Atteone – Reggia di Caserta”, riprende gli elementi di uno dei più famosi gruppi scultorei del Complesso, e ha su un verso l’immagine di Diana e sull’altro quella di Atteone.