Le popolazioni di Vairano Patenora e di Pietravairano si recavano qui in processione per invocare la pioggia rigeneratrice durante prolungati periodi di siccità. Ma da quasi 200 anni è precipitata nell'abbandono, in un vortice senza fine per l'oblio del patrimonio storico-culturale di Vairano. È la cappella di Santa Maria in Dentro, i cui resti sorgono seminascosti nel cuore del folto bosco comunale della Verdesca. Insieme all'alloggio dell'Eremita, era pertinenza di quella stessa abbazia della Ferrara che da anni vive una fase di progressivo e profondo declino.

E proprio dal gruppo di attivisti riuniti nel comitato "Salviamo l'Abbazia della Ferrara" arriva il grido di allarme dopo l'ennesimo crollo: «La facciata della cappella di Santa Maria in Dentro è parzialmente crollata. Il tempo e le intemperie non danno scampo se non si interverrà presto. Date le condizioni già compromesse delle murature e l'assenza di interventi, sono bastati pochi anni per far sì che si sbriciolassero pezzi inestimabili di storia vairanese».

La cappella venne edificata con gli stessi canoni gotici dalle maestranze che eressero la preziosa abbazia poco distante. Restaurata più volte nei secoli, al suo interno presentava un unico altare con l'effige dipinta della Madonna del Pianto (o della Pietà). Oggi non resta che un rudere, ma di quella struttura di culto si trova traccia in due descrizioni diocesane del XVII secolo. Fino ad oggi, d'altronde, le urla di allarme non sono servite a scalfire il muro dell'oblio neppure intorno a uno dei complessi architettonici più importanti dell'alto Casertano. Eppure il destino della struttura monastica della Ferrara, edificata nel 1171 lungo la via Francigena, rischia di vivere l'epilogo drammatico della scomparsa.

Sollecitazioni, progressivo deterioramento e troppi decenni di dimenticatoio sono stati i killer di una struttura che per la prossimità geografica ha addirittura dato il nome a un'azienda storica oggi leader nel mondo: Ferrarelle. E dire che il 2020 era iniziato con il piglio giusto, quando l'amministrazione Cantelmo aveva annunciato l'avvio di lavori «per consolidare e mettere in sicurezza le strutture della cappella di Malgerio Sorel e dell'antica chiesa abbaziale. Vennero impegnati 20mila euro di fondi comunali per mettere in sicurezza l'area che contiene l'affresco raffigurante una rarissima effige di Celestino V, il papa del gran rifiuto. Risorse comunque non sufficienti per completare tutti gli interventi previsti. Funzionante fino all'anno 1807 ed edificato lungo la via Francigena, il complesso ha una storia travagliata: il 25 ottobre del 2018, dopo un esposto, con un decreto d'urgenza, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ordinò ai carabinieri di Vairano Scalo di sequestrare la struttura, a rischio crollo. Il provvedimento era scaturito a seguito di accurati accertamenti che avevano consentito di verificare il crollo delle mura perimetrali e delle volte.