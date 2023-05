Ci vorrà ancora del tempo per la nomina della nuova giunta, forse dai 15 ai 30 giorni. Da ieri si sta verificando la regolarità delle procedure dello spoglio delle schede per poi procedere alla proclamazione degli eletti al consiglio comunale.

L'allungamento dei tempi è dovuto anche a un ricorso presentato da "Patto civico per Lusciano" uscito sconfitto dalle urna. Secondo la coalizione capeggiata dalla candidata sindaco Dominga Inviti, sarebbero circa 800 le schede da attribuire alle liste collegate. Ma da indiscrezioni, dopo una prima verifica, le schede sub iudice non sarebbero più di una ottantina. Quindi al momento non appare in nessun modo messa in discussione la vittoria della colazione del neo sindaco Giuseppe Mariniello.

Intanto, in vista della proclamazione e della nomina dell'esecutivo, si scaldano i motori. In pole c'è, innanzitutto, la primatista delle preferenze, Maria Consiglia Conte che anche in questa tornata elettorale (è la terza volta consecutiva che viene eletta) ha fatto incettata di voti, risultando seconda solo all'ex assessore Marco Valentino dell'altra coalizione.

La Conte dovrebbe essere la numero due di Mariniello che pare sia orientato a premiare i consiglieri eletti, dando così la possibilità di subentrare nel parlamentino ai primi non eletti delle tre liste civiche più votate. Naturalmente gli assessori in pectore dovranno rinunciare alla carica di consigliere. Entrano così in gioco Augusto Abategiovanni e Salvatore Mottola ma anche Filippo Ciocio. Infatti, oltre alla nomina degli assessori, c'è anche quella del presidente. Ma non si esclude un incarico a qualche figura esterna al consiglio.