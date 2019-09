Arresto bis per un 63enne di Frignano, in provincia di Caserta. La ex lo aveva perdonato, e aveva ritirato la denuncia per stalking, ma lui, da qualche giorno, aveva ripreso le minacce persecutorie, appena tornato in libertà. L'uomo è finito in carcere, questa mattina, dopo che i carabinieri di Aversa hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare per la nuova denuncia della vittima. Secondo le accuse il 63enne la molestava con continue telefonate e messaggi, ed era stato già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, successivamente aggravata, per mancato rispetto delle prescrizioni. Ma l'uomo non appena rimesso in libertà dai domiciliari in seguito a sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela da parte della vittima, riprendeva i comportamenti persecutori nei suoi confronti

Giovedì 5 Settembre 2019, 15:41

