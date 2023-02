Caserta, «Lemons lemons lemons lemons lemons» al Teatro Civico 14

Sabato 4 (ore 20) e domenica 5 (ore 18) marzo in scena al Teatro Civico 14 (all'interno di Spazio X - via F. Petrarca 25 P.co dei Pini, Caserta) «Lemons lemons lemons lemons lemons», di Sam Stainer per la regia di Davide Pascarella, anche in scena con Romina Colbasso: la storia intima, privata, quella di Oliver e Bernadette e della loro relazione appena nata, che si intreccia a quella pubblica, in cui un governo propone una legge assurda, che viene approvata e la vita di tutti è costretta a trasformarsi da una mezzanotte all’altra. Lo spettacolo è prodotto da Nuovo Teatro Sanità in collaborazione con Centro Culturale Mobilità delle arti.

La quattordicesima stagione del Teatro Civico 14 prosegue il 12 marzo con Don Giovanni (del limite e della finzione) per la regia di Mario Autore, con adattamento dell’opera di Molière tra dramma e farsa a cura di Antonio Piccolo, che ritrae un vero e proprio illuminista ante litteram.