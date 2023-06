Leonardo DiCaprio a Caserta: visita alla Reggia e pizza dai Masanielli insieme con i genitori

Il locale di Sasà Martucci di via Vivaldi si colora di rosso: il red carpet del pizzaiolo casertano è stato attraversato oggi dalla star del cinema Leonardo DiCaprio. Il protagonista di Titanic - e non solo - si è concesso una degustazione di pizze insieme ai genitori, concedendo anche qualche selfie ai titolari.

Dalla quattro formaggi, alla margherita, per passare poi alla vegana mangiafoglia: queste le pizze degustate dall'attore, che, secondo il racconto di Martucci, è rimasto piacevolmente sorpreso dalla sua idea di pizza e di valori.

Infatti, Sasà è un vero e proprio ambasciatore dl territorio; la filiera corta, il km 0 e i rapporti diretti con i produttori sono la base per una buona pizza, e anche per un'azienda di successo. Alla fine della degustazione i due si sono persino scambiati i numeri di telefono, come due amici che si tengono in contatto.

«Ancora non ci credo, ma ho avuto il piacere di accogliere Leonardo DiCaprio e la sua famiglia nella mia pizzeria di Caserta, sono venuti a mangiare come delle persone comuni - scrive Martucci in un post sui social - hanno voluto assaggiare più pizze e io sono stato orgoglioso di fargli conoscere il mio territorio, gli abbiamo raccontato dei prodotti che utilizziamo e hanno apprezzato moltissimo. Valorizzare il territorio significa questo, investire su se stessi avendo la consapevolezza di poter esprimere un potenziale, costruire qualità e contenuti, perché abbiamo tanto da dare. I Masanielli portano Caserta nel mondo e attirano il Mondo a Caserta, è questo è qualcosa di straordinario».