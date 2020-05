Tredici positivi al Covid-19 in poche ore e Letino diventa off limits. Da ieri il piccolo comune del casertano di appena 600 abitanti è zona rossa su disposizione del presidente Vincenzo De Luca, che vieterà uscite e ingressi fino a mercoledì prossimo sperando che la misura adottata possa contenere i contagi. L'Unità di Crisi regionale ha disposto la messa in quarantena immediata quando ai tre casi dei giorni scorsi se ne sono aggiunti altri dieci, mettendo così a serio rischio l'intera comunità che adesso sarà sottoposta a test sierologici utili a contenere sul nascere una possibile espansione del contagio. Individuare il paziente zero potrebbe portare a informazioni utili alle autorità per comprenderne la diffusione. Il direttore generale dell'Asl di Caserta Ferdinando Russo parla di «un infermiere residente a Letino ma che lavora a Isernia» il quale una volta rientrato a casa avrebbe infettato anche la moglie, non sapendo della propria positività al coronavirus. Oltre lui, ci sarebbe «un altro infermiere risultato positivo, sempre residente nello stesso comune, che lavora come operatore sociosanitario a Roma».



La decisione del governatore De Luca di dichiarare zona rossa per cinque giorni il comune di Letino è stata presa proprio per limitare i contagi, con i test sierologici che appureranno se oltre ai tredici positivi (tutti asintomatici) ce ne sono anche degli altri. «con l'obiettivo di bloccare sul nascere una possibile espansione del contagio, in una provincia, come quella di Caserta, dove si sono avuti risultati eccellenti nel governo dell'epidemia» viene precisato nella nota di Palazzo Santa Lucia. «Il presidente De Luca prosegue - ha sentito il sindaco di Letino per condividere le decisioni, e per ringraziarlo per il lavoro da lui fatto nei giorni scorsi, grazie al quale si è riusciti a portare alla luce il problema». «Verrà effettuato il tampone a tutta la popolazione del comune - ha ribadito il manager dell'Asl casertana ed effettuati anche i test sierologici. Con questi, possiamo avere uno studio di sierovalenza, informazione fondamentale per capire come si è diffuso il virus tra gli abitanti di Letino». Secondo il direttore Russo, infatti, «la popolazione contagiata potrebbe essere in numero superiore rispetto a quello che sappiamo attualmente. Lo studio di sierovalenza potrà farci capire se ci sono stati altri casi oltre ai tredici già noti».«Dopo l'esito negativo dei tamponi effettuati su coloro che erano in contatto diretto con l'infermiere di stanza a Isernia, in sintonia con l'Asl abbiamo deciso di avviare uno screening di prevenzione effettuando immediatamente 200 test rapidi, soprattutto perché l'età media della popolazione residente è piuttosto alta» precisa il sindaco di Letino. «Abbiamo seguito un ordine preciso - prosegue il primo cittadino - per l'esecuzione dei test: commercianti, cittadini che lavorano fuori dal territorio comunale, dipendenti comunali, soggetti a rischio gravi patologie o immunodepressi. In Municipio abbiamo allestito le postazioni per eseguire i test e, grazie alla disponibilità data dalla Asl, nella giornata di mercoledì abbiamo avuto un primo inquadramento della situazione: l'esito finale dei 200 test rapidi è stato di 23 persone positive che una vota sottoposte a tampone, hanno dato positività al Covid-19 in dieci». Fondamentale, quindi, procedere nello screening e sottoporre «tutti i residenti a test volontari, sia analisi sierologiche che tamponi. Nella sola giornata di oggi (ieri, ndr) nel campo sportivo sono stati effettuati, complessivamente, circa 350 esami, ma continueremo nelle prossime ore a testare la popolazione». Il sindaco Orsi si è detto soddisfatto per le operazioni di screening e ha sottolineato «grande senso di responsabilità» da parte dei suoi cittadini, testati quasi al 100 per cento, poiché «tra i 200 test rapidi iniziali di metà settimana e l'ultimo screening di questo weekend potremo dire di avere un quadro percentuale di riferimento assai elevato».