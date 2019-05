Martedì 7 Maggio 2019, 21:17

Venerdì 10 Maggio a partire dalle 18.30 (con ingresso libero) si svolgerà l'appuntamento inaugurale delle "Conversazioni Letterarie tra scienza, innovazione e beni culturali" della Quinta Edizione del Festival della Letteratura nel segno del mito all'Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere.La prima serata sarà dedicata al tema "Letteratura, potere e meritocrazia" in occasione della presentazione del volume di Antimo Cesaro “Breve trattato sul lecchino”. Come sempre prima dell'incontro sarà possibile visitare l'intero Circuito archeologico dell'Antica Capua e dopo l'incontro cenare nel primo nel primo ristorante biologico al mondo in un'area archeologica: Amico Bio Spartacus Arena.