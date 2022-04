San Leucio scuderie reali abbandonate e samprietrini sparsi in cortile

Una montagnola di sampietrini giace da anni nel piazzale delle scuderie reali della real colonia di San Leucio, un terzo del sito Unesco della città di Caserta. Da anni quella montagnola è fonte di approvvigionamento per incivili che usano i blocchetti di leucitite per rompere ancora quel che resta dei vetri dell'edificio borbonico ma anche fonte di rifornimento per chi ha fatto proprio l'adagio popolare: roba abbandonata mezza trovata e l'ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati