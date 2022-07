Libri al posto dei sacchi di sabbia installata la prima opera d'arte

Da ieri nell'ex Campo di Marte c'è una prima installazione artistica. Si chiama «Dall'altra parte della guerra! La Barricata Culturale» ed è stata realizzata e donata alla Fondazione Casa fratelli tutti dalla compagnia Fabbrica Wojtyla. Definiti da papa Francesco promotori di fraternità nella lettera a loro inviata, i giovani artisti di Compagnia della Città & Fabbrica Wojtyla, nell'intento di lanciare un messaggio di fratellanza universale hanno realizzato un'installazione artistica «per promuovere dicono - la sola battaglia da compiere, quella per la difesa etica e morale della dignità umana».

Registrata come Nft, con un valore pari di 10,5 ethereum nel circuito della criptoarte, ispirata alle reali barricate simbolo della resistenza in Ucraina, l'installazione è una barricata costruita con due cavalli di Frisia in legno, filo spinato e un muro di contenimento composto da cento sacchetti bianchi, simbolo della difesa durante le guerre, e come simboli di rinascita i libri. È un'opera in divenire. La sabbia che riempie i sacchetti, durante la permanenza dell'installazione, verrà man mano sostituita da libri .



«Papa Francesco ha detto ieri mattina il vescovo alla presentazione dell'installazione ha riconosciuto questi giovani come promotori di fraternità. La loro opera è qui, da oggi, a simboleggiare il bisogno di pace, l'affermazione della cultura su ogni forma di violenza. Ai giovani è affidato il cammino di rinascita della nostra terra, ai giovani bisogna dare fiducia e possibilità». A fare da sottofondo la canzone «Dai una mano al mondo» che papa Francesco ha apprezzato e fatta sua. «Siamo molto felici dicono i giovani della Compagnia di aver potuto donare questa nostra opera, che è anche la nostra visione del mondo. Siamo grati al vescovo Lagnese, a don Antonello Giannotti e ad Elpidio Pota per aver creduto in noi ».



L'installazione è un invito ad abbandonare le armi come strumento sia di offesa sia di difesa, sollecitando la riflessione sulla potenza disarmante della non-violenza. Il loro messaggio è divenire fabbricanti di barricate culturali nell'intento di promuovere la non-arma più potente che ci sia, la parola. «Da ultimo concludono il nostro ringraziamento al maestro, Patrizio Ranieri Ciu, che questa compagnia ha voluto, che a questi messaggi ci ha formati e a padre Nogaro ».

Na.Ve.