Il futuro si costruisce fra i banchi di scuola: per questo è di grande importanza fare la scelta giusta! Una scelta consapevole, che tenga conto delle proprie capacità ed aspirazioni: liceali oggi, professionisti domani.

La situazione epidemiologica che stiamo vivendo impone la scelta di nuove formule di presentazione dell'offerta formativa: ed ecco che l’Open Day diventa Virtual! Di certo, l’esperienza virtuale non può sostituire quella reale, che consente di vivere il clima ‘manzoniano’, di respirarne l’atmosfera, di osservare da vicino una realtà multiforme e coinvolgente! “Ma, nell'attesa di potersi incontrare di persona – afferma Adele Vairo, dirigente scolastico del noto Liceo, ormai divenuto vero e proprio punto di riferimento per l’intero territorio casertano – intendiamo fornire ai futuri ‘manzoniani’ un assaggio del nostro fare scuola, del nostro essere poliedrica ed inclusiva comunità educante”.

Domenica 20 dicembre agli studenti delle classi terze degli istituti di istruzione secondaria di primo grado ed alle loro famiglie sarà, dunque, offerta una preziosa occasione per conoscere l’articolata offerta formativa del Liceo “Manzoni”.

Famiglie ed alunni saranno accolti dal dirigente scolastico Adele Vairo, dai docenti e dai ragazzi che già vivono questa realtà liceale e che saranno ben lieti di condividere la propria esperienza di ‘manzoniani’. In virtù della ricca offerta formativa, sono previste 3 fasce orarie, per consentire di partecipare agli incontri dedicati alle varie licealità ed alle loro specifiche declinazioni. Per ciascun incontro è previsto un link dedicato, che sarà fornito alle famiglie previa prenotazione, tramite apposito modulo, accessibile sia sul sito istituzionale del Liceo Manzoni ( http://liceomanzonicaserta.edu.it/) che sulla pagina Facebook Campus Manzoni (https://www.facebook.com/campusmanzoni).

In particolare, l’incontro previsto dalle 10 alle 11 sarà dedicato al liceo Classico (Cambridge International, Arte della Parola e Neogreco, Percorso biologia con curvatura biomedica) e liceo Scientifico (Cambridge International, Progetto Matematico, Progetto Sportivo, Percorso biologia con curvatura biomedica). Interessanti novità, per quanto concerne il Liceo Classico, che da tempo aderisce alla Rete Nazionale dei Licei Classici, partecipa alla Notte Nazionale del Liceo Classico ed il cui Laboratorio Permanente di Teatro Classico ha ottenuto diversi premi e riconoscimento: dal prossimo anno scolastico l’Arte della parola si arricchisce e gli studenti che sceglieranno questo curriculum avranno la possibilità di studiare, accanto alla dizione, anche il Greco moderno.

L'incontro previsto dalle 11 alle 12 sarà dedicato al liceo Linguistico, già noto per essere l’unico liceo linguistico del territorio ad offrire l’opzione ESABAC – percorso di studi che certifica il rilascio di un doppio diploma (Esame di Stato Italiano e Baccalauréat francese), nonché l’unica realtà liceale della città a proporre lo studio del tedesco.

Il terzo incontro, dalle 12 alle 13, sarà dedicato al Liceo delle Scienze Umane – che, secondo le statistiche di Eduscopio, si attesta fra i migliori istituti della provincia – e al Liceo Socio-Economico, entrato a far parte della Rete Nazionale e Regionale LES.

“Ma le attività di Orientamento non si fermano qui! Il team Orientamento continuerà a lavorare, in sinergia con il corpo docenti del Liceo ‘Manzoni’ - afferma la professoressa Rita Adanti, Funzione Strumentale per l’Orientamento in ingresso - Considerato l’elevato numero di prenotazioni per il primo Manzoni Virtual Open Day, per il mese di gennaio 2021 abbiamo già previsto un secondo Open Day, nonché numerosi laboratori didattici multimediali. E, per mantenere saldo il filo diretto con le famiglie, abbiamo anche ipotizzato una serie di incontri in presenza, previa prenotazione da parte dei genitori: ad attendere i genitori il dirigente scolastico ed il team Orientamento”.

