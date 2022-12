«È importante che il prodotto alimentare possa essere tracciato. Dunque, attenzione ai venditori ambulanti». È questo il consiglio del direttore del dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Caserta Giancarlo Ricciardelli, all'indomani di una nuova allerta sorta relativamente ai filetti di salmone affumicato da cuocere da 150 gr a marchio Poseidon. Tale allerta è stata lanciata dai veterinari dell'Asl di Bologna a seguito di un campionamento presso un punto vendita e tale prodotto è stato distribuito anche a Caserta. È stata riscontrata la possibile presenza di Listeria monocytogenes.

Altre segnalazioni di questo tipo sono state registrate dall'Asl di Caserta nelle scorse settimane e anche in quelle altre circostanze che hanno interessato prodotti come wurstel e merluzzo surgelato a cui è seguito il ritiro dal commercio. «La decisione di pubblicare sul sito le allerte alimentari è motivata proprio dall'intento di avvisare i cittadini che esplorano con facilità il sito ufficiale dell'Asl», spiega il direttore del dipartimento di Prevenzione Ricciardelli.

Fatto sta che ora, con l'avvicinarsi delle feste, è giusto fare attenzione a ciò che si acquista e ai prodotti alimentari da scegliere, specialmente quelli che fanno parte della cucina tradizionale e poco consumati in altri momenti dell'anno.

«È preferibile acquistare in esercizi che abbiano una rete di distribuzione rintracciabile e conoscere la provenienza e la conservazione del prodotto - avverte Ricciardelli - Da questo ne deriva che sarebbe opportuno evitare i venditori ambulanti i quali non esercitano quella serie di controlli cui sono sottoposti i prodotti da banco».

Controlli a tappeto vengono effettuati comunque negli esercizi: «ci sono squadre sia di veterinari che di Prevenzione collettiva le quali procedono su tutto il territorio, attraverso i distretti», spiega il direttore. Le allerte alimentari sono importanti in quanto contengono il rischio di malattie infettive come la salmonella o comunque di patologie correlate a virus, batteri e parassiti.

«Esistono delle parassitosi che possono provocare anche la morte - continua il direttore Ricciardelli - Ciò avviene in alcune specie di pesce. Ci sono anche delle parassitosi chiamate echinoccocosi trasmissibili attraverso la carne suina. Comunque sia, è bene prestare attenzioni alle allerte in modo da interpretare in maniera consona gli eventuali sintomi».

Ciò è possibile lì dove si manifestano i sintomi, cosa che, per esempio, «può non succedere per la salmonella, dove la persona che non mostra sintomi può a sua volta contaminare altri prodotti alimentari e rischiare di infettare anche altre persone».

Ci sono poi altri tipi di contaminazioni, «più grossolane - spiega il direttore della Prevenzione collettiva - come ad esempio la presenza di elementi metallici o componenti estranee all'alimento. Anche in questo caso scatta l'allerta alimentare e il consequenziale ritiro dal commercio». Qualche settimana fa ci fu anche il caso della verdura venduta come normale ortaggio ma che in realtà era mandragora: «Lì purtroppo era possibile il fraintendimento perché può sfuggire la diversità della foglia della pianta».

I cittadini devono comunque fare attenzione alla data di produzione, quella di scadenza, alla modalità di conservazione, anche quando una volta aperto il prodotto c'è una tempistica entro quale consumarlo.

«È opportuno che i cittadini possano accedere con immediatezza ad avvisi di questo tipo - aggiunge il direttore del dipartimento di Prevenzione - ecco perché la decisione di pubblicare sul sito ufficiale dell'azienda. Non si deve dimenticare però che gli esercenti che vendono prodotti alimentari vengono istruiti con corsi di formazione specifici che, per esempio, puntano i riflettori anche sull'importanza della catena del freddo e su quanto questa deve essere mantenuta per la salvaguardia del cliente e del prodotto».

Insomma, allerta sempre e attenzione particolare in questo periodo per gli acquisti alimentari.