Sabato 18 Agosto 2018, 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lite con successiva spedizione punitiva tra due conducenti di carrozze all'interno della Reggia di Caserta. Uno dei due è ricoverato in ospedale a Caserta ma non versa in pericolo di vita.Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Caserta la lite, per questioni di lavoro, è avvenuta ieri sera. Questa mattina uno dei due vetturini, spaleggiamo da parenti e amici, ha aggredito a bastonate il rivale. La scena è stata ripresa dalle telecamere del Parco e i carabinieri stanno individuando le varie responsabilità.