Mercoledì 25 Settembre 2019, 08:17

In tre bastonati e poi investiti con l'auto. Un episodio di inaudita violenza tanto da causare un trauma cranico a una delle vittime, avvenuto in pieno giorno in via Kennedy a Cesa. Vittime un medico di 63 anni, di origini cesane, ma da anni residente a Napoli, la moglie e un loro accompagnatore ai quali è costato caro il ritorno nel paese di nascita dove, probabilmente, erano tornati per incontrare quello che, poi, si è trasformato nel loro aguzzino.