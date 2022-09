Choc nel Sannio: litiga col vicino e incendia la sua casa

Non è chiaro cosa sia realmente accaduto: dopo un battibecco con il vicino di casa durato, diverse ore, un 51enne, S.V., residente nella centralissima via Roma a Cervino ha dato fuoco alla sua casa e si è dato alla fuga. L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri: si sono registrati attimi di forte paura.

L'uomo che vive da solo, già noto alle forze dell'ordine e, in particolare, agli agenti della Polizia municipale del comando locale (a quanto pare, darebbe piuttosto fastidio al circondario) probabilmente anche in preda a uno stato di confusione, ha prima avuto una discussione animata con un vicino di casa, a quanto pare per uno spazio condominiale; subito dopo è rientrato nel suo appartamento appiccando il fuoco. Preso dall'ira ha incendiato una parte della sua stessa abitazione, urlando a squarciagola e inveendo contro il vicino di casa. Per fortuna, è riuscito a scappare dall'incendio non riportando ferite. Sul posto, sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise, i carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico, ma anche il sindaco Giuseppe Vinciguerra e l'assessore Francesco Piscitelli. I primi sono stati i militari dell'Arma che hanno aiutato i pompieri a spegnere le fiamme che avevano invaso tutta l'abitazione e, in particolare, il piano terra. Secondo una prima ricostruzione, il 51enne aveva dato fuoco ad alcune suppellettili che aveva in cucina e poi sceso in strada si è allontanato facendo disperdere per le sue tracce. È giunta, poi, anche un'ambulanza del 118 di Maddaloni allertata dallo stesso primo cittadino preoccupato per quanto stava accadendo. L'uomo si è dato alla fuga ed è stato ritrovato solo dopo qualche ora dai carabinieri che hanno bloccato tutte le strade della cittadina della Valle con gli ingressi e le uscite lungo la strada Nazionale Appia.

Bloccato dalle forze dell'ordine in serata è stato trasportato all'ospedale «Moscati» di Aversa per una consulenza psichiatrica. Ha dichiarato che stava fumando una sigaretta e non si è reso conto di non averla spenta correttamente. In fiamme sono andati un divano, diversi mobili e un televisore. I danni sono ingenti. L'appartamento non è abitabile in quanto diverse sono le mura annerite. Domani, gli agenti della Municipale e i carabinieri effettueranno un sopralluogo e ascolteranno anche alcuni testimoni.

ga.cuo.