Litigava spesso con il marito. Questa mattina, a Falciano del Massico, Concetta Salomone di 63 anni, è stata ritrovata immersa nel sangue e con varie contusioni al viso ed alla testa. Una in particolare profonda alla testa. A scoprire il cadavere, una vicina che stava rientrando nella propria abitazione nei pressi di piazza San Pietro, in via Castelluccio.



Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Falciano del Massico. Secondo le prime indiscrezioni pare che la donna avesse litigato col marito qualche ora prima, i vicini avrebbero udito delle urla provenire dall'abitazione da cui, a quanto pare, si erano allontanate le due figlie della coppia a causa di rapporti conflittuali con il padre.

Venerdì 28 Dicembre 2018, 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA