Litorale domitio, controlli a tappeto: arresti e auto sequestrate nell'operazione ad alto impatto

Operazione ad «alto impatto» nel litorale domitio. Gli agenti della polizia, i carabinieri e i militari della guardia di finanza, con il supporto degli uomini della polizia municipale, hanno eseguoto un servizio straordinario di controllo del territorio. Per l'occasione sono stati predisposti numerosi posti di blocco e identificate circa 520 persone, di cui 110 soggetti con precedenti; sono stati anche controllati 230 veicoli e contestate 21 violazioni al Codice della Strada, con il sequestro di diverse autovetture per le irregolarità accertate. Ancora, sono stati controllati 40 soggetti sottoposti a misure restrittive ed eseguite perquisizioni, all’esito delle quali è stato arrestato un cittadino extracomunitario per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. L'uomo è stato trovato di in possesso di 43 gr di cocaina e di 32 gr di eroina, nonché della somma di 730 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività illecita. Le forze dell'ordine hanno trovato anche strumenti di precisione e materiali utili per il confezionamento delle dosi.

Sono poi state arrestate altre 2 persone per esecuzione di provvedimenti restrittivi emessi dalle competenti Autorità Giudiziarie. Nel corso dei servizi, sono stati portati in carcere anche 3 soggetti, resisi rispettivamente responsabili dei reati di evasione dagli arresti domiciliari, di abusi edilizi nell’ambito di attività commerciale e di abbandono di rifiuti speciali non smaltiti secondo la normativa vigente in materia, derivanti dall’attività di autoriparazione abusiva. Inoltre, sono stati avviati procedimenti per l’adozione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio nei confronti di alcuni soggetti controllati, che sono stati quindi diffidati a lasciare la zona perchè ritenuti socialmente pericolosi. Sono state, infine, eseguite diverse verifiche presso esercizi commerciali ubicati lungo il litorale domiti, di cui 2 sono stati sanzionati per violazioni amministrative e penali; in particolare è stato disposto il sequestro delle aree destinate all’attività di officina ed enoteca, con la relativa sospensione della licenza.