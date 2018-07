CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 28 Luglio 2018, 11:48

Piovono multe sul litorale domizio. Per l'esattezza a Castel Volturno, dove la polizia municipale per baipassare il problema del personale insufficiente a coprire tutte le operazioni necessarie, si è affidata a un occhio tecnologico che sta riprendendo e imprimendo in immagini i comportamenti illegali di molti cittadini della zona che buttano i rifiuti domestici senza rispettare il calendario della raccolta differenziata e in aree demaniali. E a quanto pare, non è uno solo l'occhio digitale attivo sulla costa casertana, ma numerosi. Il corpo di vigili urbani, infatti, ha piazzato in più parti del territorio delle cosiddette «fototrappole», dispositivi mobili, facili da istallare, che si mimetizzano con l'ambiente e dotati di un'autonomia piuttosto interessante.Luigi Cassandra, il comandante dei vigili del nucleo di Castel Volturno, però, preferisce non diffondere troppi particolari sul progetto. Ovviamente non per prendere quanti più cittadini con le mani nel sacco, o meglio a buttare il sacco dei rifiuti illegalmente e quindi multarli. Piuttosto, perché la fascia costiera domiziana è lunga ventisette chilometri e per coprirla tutta occorrerebbero centinaia di fototrappole.Per cui, il segreto sui dati, e soprattutto di dove si trovino i dispositivi, si spera serva come deterrente per quei tanti cittadini incivili (due su tre) che nonostante il servizio di raccolta rifiuti porta a porta sia attivo da quattro anni si ostinano a liberarsi dei propri scarti come meglio preferiscono. Così, aree demaniali come la pineta e le spiagge libere si trasformano in discariche e risultano inutili le continue e dispendiose bonifiche. La speranza è che anche questi furbetti del sacchetto senza alcun senso civico si adeguino e contribuiscano a mantenere decoroso il litorale domizio, almeno sotto l'aspetto ambientale. Anche perché le multe, a secondo del tipo d'infrazione riscontrata, sono piuttosto salate: vanno dai duecento cinquanta euro per il deposito fuori orario, ai cinquecento per l'abbandono d'ingombranti o scarti di produzioni manifatturiere.